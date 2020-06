Jorge Pérez se convierte en el ganador de 'Supervivientes 2020'

Omar Montes le entrega el cheque a Jorge

"Trabajando creo que nunca he estado tan nervioso . Creo en el poder del palabras y 'agradecimiento' y 'gracias' son las más poderosas que hay. Quiero dar las gracias a mis compañeros , amigos y gente que me llevo en el corazón. A toda la gente que ha hecho que esto sea posible , tengo una deuda eterna de agradecimiento con ellos. Al Pirata Morgan porque ha sabido empatizar con nosotros como nadie. A Lara por su cariño y dulzura. A toda la gente que no se ve y hace posible esto. A toda la gente que quiero y me quieren.

El romántico reencuentro de Jorge con su mujer

Ana María Aldón, segunda finalista, lidera en la prueba de apnea

Rocío, tercera finalista, orgullosa de su concurso aunque "con miedo a lo de fuera"

Hugo anuncia que deja la televisión tras su expulsión y declina asistir a la proclamación del ganador

Hugo achacaba su expulsión a su faceta visceral "que a veces no se comprende", decía. El uruguayo anunció entonces que este era su "fin televisivo" : "Me dedicaré con la misma pasión a mi nuevo trabajo", aseguraba.

Sin embargo, Jorge Javier no le compró el discurso. El presentador le dijo en directo que se trataba de "una pataleta" por haber perdido. "Te vas como gran perdedor de esta edición y no lo vas a asumir porque si algo ha quedado claro es que no sabes perder. A mí me encantaría tener un padre que me enseñara que en la vida también hay que saber perder. Porque es lo que hace uno normalmente", compartía Jorge Javier con Hugo.