Tony Spina detalla emocionado cómo está viviendo el tema del embarazo de Marta y lo importante que está siendo Honduras para superar eso

En las imágenes, se ve a una Marta Peñate contando todos los detalles de por qué no puede tener un hijo y actualizando a sus compañeros sobre esa situación tan complicada que les ha tocado a ella y a Tony Spina. "Primero me dijeron que eran las trompas de Falopio y que si quería ser madre me las quitaban. Me metí en la operación y me las quité. Luego no me quedé embaraza...", cuenta Marta Peñate. Tras decir esto último, se derrumba.