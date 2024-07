Jorge Pérez se ausenta de los posicionamientos al encontrarse mal: "Me estoy mareando"

"Va un poco fastidiado con su espalda" , decía Laura Madrueño al ver acercarse a Jorge Pérez al lugar de los posicionamientos y, este mostraba que no se encontraba del todo bien: "Espera, ¿me puedo sentar? Es que me estoy mareando un poco". Que, con ayuda de sus compañeros, se ausentaba unos minutos para que le viera el equipo médico.

Tras esto, Jorge Pérez volvía junto a sus compañeros y explicaba cómo se encontraba: "Me he mareado un poco, pero he estado con el doctor y está todo mucho mejor. El doctor es maravilloso, así que todo perfecto". Recordando que su madre le había pedido antes de irse a Honduras que no se hiciera daño en las pruebas, a la que enviaba un mensaje: "Está todo bien, de verdad, tranquila. Todos en casa tranquilo". "Están todos bajo vigilancia constante", añadía Laura Madrueño.