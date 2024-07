Las durísimas consecuencias para los supervivientes tras cometer el mayor robo de la historia: "Esto no se había visto nunca"

Los concursantes de ' Supervivientes All Stars' han cometido el mayor robo de la historia del programa mientras eran grabados. En mitad de una espectacular tormenta, ocurrió un acontecimiento que infrigía todas las normas de esta aventura, un hecho inaudito que iba a tener grandes consecuencias para todos ellos.

En las imágenes puede verse cómo los supervivientes, durante la noche y mientras caía una gran una tormenta planeaban y no dudaban en entrar a la caseta técnica del equipo y arrasaban con toda la comida que había dentro, con la que todos se daban un festín en la playa, durante el que Lola ya pensaba en las consecuencias: "El castigo va a ser heavy".

"Esta situación es algo nunca visto porque, no solo han entrado todos a robar, si no que lo han hecho con premeditación, siendo plenamente conscientes de que estaban siendo grabados. Infringiendo por completo las principales normas de 'Supervivientes", añadía Laura Madrueño.

Estos podían escuchar las imágenes y se pronunciaban sobre esto. "Todo inicia porque empezamos a hablar de manera desconsolada de comida y eso genera una ansiedad que no somos capaces de controlar", explicaba Jorge Pérez para poner en contexto la situación.

"Está fatal lo que hemos hecho , nos vinimos arriba y nos unimos. Asumimos todo lo que nos venga", decía Marta Peñate. Lola pedía perdón por lo ocurrido y Alejandro Nieto aseguraba que no iba a volver a pasar.

Jorge Javier les decía algo tras lo ocurrido: "Viendo las imágenes es más grave de lo que podéis pensar, estáis desvirtuando la esencia del programa y como concursantes de supervivientes tenéis una responsabilidad. No solo incumplistéis las normas, además dejástéis sin comida al equipo. Este pasar por encima de todo y de todos no lo había visto nunca". Y, todos terminaban coincidiendo en que si volvieran atrás no cometerían este acto.