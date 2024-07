El cara a cara de Abraham con Olga Moreno en plató: "¿Por qué tienes esa inquina hacia mí?"

Abraham García vuelve de Honduras y llega al plató de 'Supervivientes All Stars'

El recién expulsado y Olga Moreno se dicen las cosas a la cara en directo

Abraham abre su maleta y no recuerda la ropa que se llevó: "Cuando estás en la isla, olvidas muchas cosas"

Abraham García, tras ser el tercer expulsado de ‘Supervivientes All Stars’ entraba al plató durante el ‘Conexión Honduras’ con Sandra Barneda para hablar de su concurso y hacer frente a los conflictos que ha tenido durante su tiempo en la isla.

El que fuera ganador de 'Supervivientes' hace diez años llegaba al plató, donde saludaba a sus excompañeros y se reencontraba con sus seres queridos, muy contento de volver a verles: "Estoy muy satisfecho, fui para reecontrarme conmigo mismo, para sacarme esa espinita que tenía, no hay nada que me haya hecho más ilusión que ver aquí a mis padres juntos".

Abraham aseguraba que su mayor apoyo en Honduras ha sido Sofía Suescun: "Si ella no hubiera estado me hubiera sentido indefenso, me he sentido atacado. Me llevo una amiga de corazón, me ha sorprendido mucho. Me ha enamorado como persona".

Olga Moreno y Abraham García se piden explicaciones en directo

Además, Abraham se encontraba con Olga Moreno en plató, con la que no ha tenido una buena relación en Honduras. Tensiones que repasaban en directo tras los que ambos tenían un cara a cara en directo.

"Me gustaría saber la inquina que tienes conmigo cuando no vas a ver un vídeo hablando mal de tí y si he visto vídeos tuyos diciendo que soy falsa, que no tengo personalidad... ¿qué he dicho yo que te haya molestado?", le preguntaba Olga y Abraham recordaba que tenían buena relación desde el principio, pero que hubo cosas que no le gustaron.