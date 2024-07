El reproche de Alejandro Nieto a Marta Peñate por no salvarle de la nominación: ''Siempre me toca sacrificarme''

Durante la conexión en directo de esta noche con Jorge Javier, el presentador le lanzaba una pullita a Marta que desataba el caos en la isla: ''Lideresa, ahí está Alejandro nominado'', tras sus palabras, Marta se defendía , entre risas: ''Qué puñalada. Está nominado, pero te juro que soy de las que piensa que si me hubiese tenido que poner yo nominada, me pongo yo de nominada''.

''El público es soberano y pienso que si vas a ganar, vas a ganar, y si no ganas, para eso te vas hoy tranquilamente. Yo no quiero que se vaya Alejandro, por supuesto, pero entre Jorge y Alejandro tuve que tomar una decisión'', continuaba Marta.

Alejandro interrumpía a su amiga y compañera lanzando un dardo que no pasaba desapercibido : ''Siempre me toca a mi sacrificarme. Entre Jorge y yo siempre le elige a él, la verdad, las cosas como son. Mucho me dice 'mi hermano', pero...''.

Alejandro Nieto y Jorge Pérez acabaron en empate tras las votaciones de sus compañeros y Marta debía desempatar como líder de la semana: “No me gusta esto, pero con lo que ha pasado estos días, la persona que me ha apoyado , que ha estado conmigo y me ha aguantado...''. ''Salvo a Jorge. Me siento mal, pero…”, terminaba por decidir Marta.