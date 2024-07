Lola se reencuentra con su novio y vive un tenso momento con Maite Galdeano en plató: ''Eres palmera de Marta Peñate''

''No creo que sea por eso Maite'', se ha defendido Lola , pero Maite ha continuado con sus ataques: ''Eso es lo que se ha visualizado. Os llevaba como la raya de firmes y a la que no le llevabais la razón se desbocaba, chillaba, se desubicaba y se te ha visto chiquitita y has preferido tomar la postura de 'le doy la razón', es una decisión todo es lícito''.

''A mi me ha dado pena porque yo iba diciendo que me apetecía conocer a Sofía y era una persona que al verla fuera me gustaba, pero luego dentro no hemos cuadrado. No creo que haya sido por llevarle la contraria por ser palmera de Marta, simplemente tengo decisión propia y las cosas que no me gustan las digo y ya está'', se ha defendido Lola de los ataques.