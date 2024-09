Ya sabíamos que Alyson Eckman se muestra siempre sin pelos en la lengua, pero lo cierto es que en esta entrevista no ha dejado a nadie en el tintero. Hace un repaso por algunas de sus relaciones del pasado y no duda a la hora de pronunciarse sobre todas ellas. En este sentido, dice que, cuando comenzó a trabajar como reportera, "había una chica actriz que me trataba mal... era Hiba Abouk, le caía mal, no sé por qué".