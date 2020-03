Duelo de acusaciones entre Antonio Pavón y José Antonio Avilés: "Tú me has buscado y no te he dado pie"

Las críticas en la convivencia

Desde la otra isla, Pavón comentaba también el conflicto con Rocío y acusaba a José Antonio Avilés de haberle enemistado con sus compañeras : “Yo venía con una idea de supervivencia pero no pensé de ninguna manera que me iba a pasar esto con la convivencia”, aseguraba el concursante. “José Antonio Avilés me ha sacado del cuadro y ha puesto a las mujeres en mi contra”.

La tensión estalla en ‘La Palapa’

Avilés, indignado, saltaba para defenderse: “Lo peor de todo es que dices que el culpable de tu mal rollo en el grupo soy yo. Una cosa es que yo discuta contigo y otra que tú me acuses que de ser el culpable de tus males en la isla”. El concursante asegura que no se siente responsable de los problemas de su compañero y afirma que, si esta semana no han discutido tanto, ha sido porque él pasa de malos rollos: “Tú me has buscado en varias ocasiones pero yo no te he dado pie”, le recriminaba enfadado.