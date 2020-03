El 'zasca' de Jorge Javier a Sofía por recordarle a Christofer la infidelidad de Fani: "Para decir eso mejor callada"

Jorge Javier Vázquez ha tenido un pequeño enfrentamiento en plató con Sofía Suescun . " ¿Tú rezarías a Cristian como dios? ", ha comenzado preguntándole el presentador. "La verdad es que me ha dado mucha pena que no haya podido optar a ser dios otra vez", ha respondido ella.

"Pero les estaba volviendo locos a todos, con Fani se lleva así así", ha insistido el presentador. "Fani no me gusta lo que ha dich,o que no se cree su arrepentimiento y que se haya confundido. ¿Ella pretende que nos creamos que se ha arrepentido tirándose a Rubén y no podemos creernos a Cristian? Es muy fuerte", ha dicho la navarra.