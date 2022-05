Anabel Pantoja se acuerda de Omar Sánchez en Honduras y se emociona: "Lo mismo él no está cuando yo vuelva"

Sigue Telecinco EN DIRECTO

Anabel Pantoja se acuerda y se abre sobre Omar Sánchez con algunos de sus compañeros

Alexia Rivas responde a las palabras sobre ella de la superviviente y lo que piensa Omar

Anabel Pantoja se sigue acordando de Omar Sánchez en Honduras y es que no ha dudado en compartir con algunos de sus compañeros lo que piensa sobre actual expareja.

Anabel Pantoja se acuerda de Omar Sánchez en Honduras

“Yo no lo dejé, si me casé y todo”, comienza diciendo la superviviente, algo a lo que Kiko Matamoros apunta: "Ya, pero te casaste al cincuenta por ciento". Tras esto, Anabel recuerda y habla abiertamente de cuando estuvo en Honduras para visitarle a él mientras concursaba: “Vine con todas, a luchar y a tirar para arriba eso. Aquí no vi nada, era una cosa de dos, él no ha tenido la culpa, si alguien la ha tenido he sido yo".

Se emociona y reacciona cuando Matamoros saca el nombre de Alexia Rivas

"He tenido un par de coj** de no faltarle el respeto antes de... He dicho: 'vamos a tomar esta decisión' y me duele en el alma, no ha habido persona que más me haya querido en mi vida", explica ella y no cierra la puerta: "Ojala me vuelva, al ver si al volver, 'tú sabes que echas de menos". Aunque no sabe lo que puede pasar: "Lo mismo él no está cuando yo vuelva".

"Alexia Rivas", le dice Kiko Matamoros y ella responde, emocionada: "Yo lo que no quiero es que se aprovechen de él, cuando nos separamos se le acercó gente, me ponía así, pero él es independiente, tampoco puedo ser posesiva".

Alexia responde desde el plató de 'Conexión Honduras'

Alexia Rivas, en plató ha contestado a sus palabras: "Yo sabía de la ruptura tres meses antes y no dije absolutamente nada. Yo no me acerqué a él, Omar se apoyó en mí y lo único que hice fue ver, oír y callar". Ella afirma que él no le "habla mucho de Supervivientes porque cree que "una amistad más allá de cosas más importantes fuera de la televisión".