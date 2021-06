" Me ha encantado la entrada de Palito , muy merecida. La mía fue nefasta, fueron a cuchillo. Entre yo entre lidia, Anabel, Belén Rodríguez… dije, vaya recibimiento que he tenido", protestó Sylvia Pantoja.

"Simplemente decir, que la entrada de Palito, estamos todos de acuerdo que aparte de merecida, es una persona que no ha tenido ni una conflicto, ni un alto ni un bajo, y tú si los has tenido, entonces es normal que te lo reclamen. ¿Vas a comparar tú concurso con el de Palito? ", estalló Anabel Pantoja .

"Yo no he tenido conflictos", se defendía la cantante. "Tú te has peleado con Lara", le recordaba la sobrina de Isabel Pantoja. "Ella se peleaba conmigo", insistía Sylvia. "Ah bueno, pues se habrá peleado ella con el espejo. Os habéis peleado las dos. Palito ha entrado así porque es una niña que no ha tenido ningún conflicto, que ha estado en modo zen y ya está. No tienes que recalcar que entraste y fueron a por ti, aquí a todos se les ponen las cosas, como a Marta, a Alexia y a todos", añadía la prima de Kiko Rivera.