“Si al final se ha reconciliado su tía con su primo o no, no lo sé… ella es una persona muy familiar. Que no viene ninguno, me da igual, la boda se hace. La boda se va a hacer y es entre ella y yo”, dejaba claro Omar. “La primera vez que conocí a la familia Pantoja fue impresionante. Te da respeto pero te da ilusión”, confesaba.

“Es una boda íntima, yo voy a invitar a los míos y el a los suyos. Yo a quien no quiera o a quien no le apetezca ir, tampoco puedo obligarle. Es verdad que elegí a mi primo como padrino cuando decidí casarme. Las circunstancias han cambiado. A mí me encantaría que viniera pero si él decide que no. Yo me caso con Omar, no con el resto. Me apetece hacerlo entre él y yo, pensar en mí y no en los invitados”, aseguraba la sobrinísima.