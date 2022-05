Anabel Pantoja y Kiko Matamoros han protagonizado numerosos enfrentamientos en 'Sálvame' y por eso, cuando se anunció que ambos serían participantes de 'Supervivientes', las amigas de ella advirtieron sobre los conflictos que iban a protagonizar en Honduras . Pero parece que no está siendo así y todo es fruto de una conversación que mantuvieron previa al reality.

Anabel Pantoja le confiesa a Yulen Pereira que Kiko es muy duro en un plató y que siempre le da "donde más me duele, en los puntos débiles", y que es capaz de destrozarla con solo tres palabras. Pero le cuenta que mantuvieron una conversación para pactar , por así decirlo, una paz entre ambos y prometerse no hacerse daño.

"En la pre convivencia hablamos para dejar las cosas de fuera, fuera. Dijimos 'vamos a dejar fuera todo eso' y a mí me lo ha respetado, la verdad". Firman así una especia de acuerdo para no hacerse daño nombrando a personas del exterior: "Es que si yo ataco a Marta porque es punto débil la pobre no tiene culpa de nada", añade.