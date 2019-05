Aneth se convierte en la segunda expulsada de 'Supervivientes 2019' en su noche más complicada

Aneth ha escuchado en la Palapa las perlas que todos sus compañeros han ido diciendo de ella durante la semana y la guerra ha estallado en directo., pero eso no la ha intimidado. De hecho, la propiay ha acusado a Omar Montes (al que en la misma gala vetaba la entrada a Cantora y a la Playa Abandonada ) de estar por el mismo motivo.

Casi todos los supervivientes coincidían en que Aneth es falsa y malmete. Pero 'la sirenita' se ha convertido en uno de los máximos apoyos de Isabel Pantoja, a pesar de las advertencias de sus compañeros. Antes de abandonar Aneth la Palapa al no haber sido salvada, la tonadillera se echaba a llorar. "Te quiero con el alma, no te pongas así porque me vas a hacer llorar. Tienes que ser fuerte y tú aquí hasta el final", le decía Aneth a Isabel Pantoja.