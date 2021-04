Antonio Canales es eliminado y sufre un ataque de histeria al ver a Lola en Playa Destierro

Después de que Alejandro se salvase en 'Supervivientes: Tierra de nadie', la siguiente en salvarse era Melyssa, quien no se alegró mucho por ello porque ya se veía con su familia en España. Aunque el destino (y su gran memoria) quiso que paradójicamente ganase después la prueba de líder. Así que esta semana será inmune.

La cosa quedaba entre Tom y Canales. Finalmente era Tom quien se libraba de la eliminación. Antonio Canales, lejos de tomárselo mal, dio las gracias por el apoyo recibido. "Muchas gracias por esta experiencia que he vivido. Me siento muy feliz. Vuelvo con un tipín y quiero dedicarle esto a mi gente y mi familia. Gracias por irme ya a mi casa y gracias a mi amigo José Manuel que me está cuidando desde el cielo. Viva Sevilla, viva Triana, viva Andalucía", decía con una gran sonrisa. Eso sí, antes de despedirse de sus compañeros, les aconsejó que dejasen de ser "unos Boy Scouts de las Calasancias".