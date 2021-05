Antonio Canales niega a Rocío Carrasco y se enfrenta a Belén Rodríguez: "Todo lo que cuenta es mentira"

El bailaor asegura que lo que cuenta Rocío Carrasco en su documental no es cierto

Belén Rodríguez ha intervenido para decirle a Canales que estaba mintiendo

Canales asegura que Olga no le ha pedido que "ensalce" a su marido

Rocío Carrasco asegura en su serie documental 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', que Antonio Canales es "como de la familia de Fidel" y que éste estuvo en su casa durante todo el tiempo que ella permaneció en el hospital.

'Supervivientes: Última hora' ha conectado en directo con el bailaor, que niega las palabras de la hija de Rocío Jurado. "Ni yo soy un traidor, ni he mentido en ningún momento. Rociito y el niño sí que estuvieron en mi casa. Soy amigo de la familia de Fidel de toda la vida, su madre la Chica, la mama de Fidel trabaja en el hospital y el tío de Fidel es como mi compadre y yo soy padrino de dos hijos suyos. Pero Fidel ha estado en mi casa tres veces", ha comenzado diciendo el ex superviviente. "Todo lo que cuenta Rocío es mentira. Que se sienten delante de mí Rocío y Fidel y que digan cuantas veces ha dormido en mi casa, o cuantas veces ha comido en mi casa".

"A mí Olga no me ha manipulado, no la conocía de nada. Con Antonio David he hablado una vez. No me tengo que posicionar en ningún lado. Soy un hombre con palabra sincera y no voy a echar mierda ni tonterías a asuntos en los que no me tengo que posicionar. Esta es la verdad, que puede llegar al cielo", asegura.

En ese momento, Jorge Javier ha comentado al exconcursante, que su defensora Mónica, había anunciado que Fidel había estado casa de Canales unos 20 días. "No, tantos días no pudo estar en mi casa. Estuvo unos días que Rociito me lo pidió porque ella se quedaba en el hospital. Estuvo varios días viniendo, pero en mi casa no llegó a dormir. Puede ser que estuviera mientras yo estaba fuera. Pero de eso a que yo le cobijé…eso sí que no", ha reconocido.

En ese momento, Belén Rodríguez ha intervenido, enfadado mucho al flamenco. "El día que Fidel se fue a tu casa, estaba yo con él. Le fue a buscar tu chofer, y a su madre también. Tú si estabas. No te digo que algún día no salieras, pero tú sí que estabas. Fidel iba de tu casa al hospital y del hospital a tu casa. Su familia está muy dolida porque les niegas", ha asegurado la colaboradora.