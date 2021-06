Aún así, la prueba nos dejaba varios momentazos. Gianmarco Onestini y Lara Sajen no se llevan nada bien y fueron los primeros en encontrarse después de que estos días han 'rajado' de lo lindo sobre su convivencia. El italiano no conseguía articular palabra, pero la argentina tampoco: "La verdad es que no. Estamos los dos igual. Por ahora no tengo nada que decirle. Vamos a ver qué pasa", expresó.