Bea analiza su relación con Rodri en ‘SV’: “Creo que con el tiempo seremos grandes amigos”

Bea ha tenido una conversación muy personal con Ivana en la isla sobre su relación con Rodri. La superviviente se ha dado cuenta de muchas cosas tras romper con su ex, “el peor error es no reconocer nuestros errores”, ha asegurado mientras se daba un baño en el mar junto a su amiga de reality. Ahora está intentado cambiar, está intentando escuchar a la otra parte, “a veces pienso que he hecho mucho daño a mucha gente”, ha explicado.