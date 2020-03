Bea está orgullosa de su paso por 'Supervivientes': "Me arrepentí de la imagen que di en 'Gran Hermano"

La propia Bea ha hecho autocrítica y cree que la decisión de la audiencia se debe a que su concurso no ha sido el mismo que el del otro reality. " Yo cuando salí de GH me arrepentí de la imagen que había dado a las niñas de dieciséis años que me siguen. Estaba siempre gritando..." , explicaba.

Bea piensa que le ha penalizado que no se haya metido en discusiones con sus compañeros. Además, revelaba que habría discutido mucho más con Vicky Larraz: "Con Vicky había cosas que no soportaba, yo la comparaba con mi abuela y no me imaginaba chillándole. Ella sabía que no teníamos buenas energías. Ella sabe de todo, del sol, del fuego, del agua... A lo mejor su marido era Robin Hood, Cocodrilo Dundee, no sé...", argumentaba.