A su llegada a España, el chef ha desmentido el bombazo destapado por la periodista. " El mismo mensaje que te mande se lo mande a Joao , a Marta y a todo Telecinco. Eso me lo tengo que currar yo. Ese mensaje se lo mando a medio latino América. Me dijiste que querías cocinar conmigo y luego dejaste de contestarme. En ningún momento me hice el loco", ha asegurado.

"Yo no lo cuento en televisión, salgo y se lo cuento a un redactor porque me extrañó que harías como que no me conoces. Pido disculpas porque no lo tenía que haber dicho. En el vídeo no se vio pero tu hermano y tu mujer me insultaron. Él me mandó mensajes que no estaban relacionados con ninguna colaboración. En mi mundo si un chico te habla y te dice esas cosas es porque quiere algo contigo", ha reiterado Alexia.