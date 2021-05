Carlos y Sylvia se llevaron bien durante su estancia en el Barco Encallado

Los problemas han surgido entre ellos al llegar a Playa Cabeza de León

El cocinero y la cantante han protagonizado uno de los enfrentamientos más tensos de la edición

Carlos Alba y Sylvia Pantoja hicieron muy buenas migas en el Barco Encallado. Sin embargo, las cosas se han torcido cuando los concursantes se han trasladado a Playa Cabeza de León. La sobrina de la tonadillera era la encargada de cocinar y repartir la comida. Sin embargo, al cocinero no le hizo ninguna gracia que Pantoja se aprovechara de su tarea para comer más.

"La que parte y reparte se lleva la mejor parte", aseguraba ella. "Quédate mi arroz, te lo regalo", decía Carlos abandonando marchándose a otra parte de la playa. "Me parece tan triste...la que están liando por cuatro trozos de arroz de mierda". "Es un ego lo de esta persona...", se sorprendía Sylvia. El superviviente escuchaba la conversación y estallaba contra su compañera. "A mí ni te me refieras, víctima, que vas de víctima por la vida. Yo no voy hablando de ti".

"Como me arrepiento de haberte dado el voto positivo", aseguraba la cantante. "Yo sí que me arrepiento de haberte conocido", respondía él. Minutos más tarde, la escena volvía a repetirse cuando el concursante escuchaba a su compañera hablar de él. "Nunca me he llevado mal con él. No sé qué le ha pasado. Le ha dado un brote. Estoy hasta los coj**** de que se metan conmigo. Cuando he hecho algo mal y le ha sentado mal a alguien lo asumo, pero así sin más… un tío con los años que tiene, con pelos en los huev**…", se quejaba Sylvia.