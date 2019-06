"Las cosas feas que digo están mal dichas y no se puede hablar así, pero nos tenemos que empezar a acostumbrar a que no hay género. No me gusta cuando insulto y hago daño, pero basta ya de que la mujer pueda decirle de todo al hombre y el hombre nada a la mujer. No al feminismo y no al machismo", decía el recién expulsado. Poco después, las redes estallaron con comentarios en contra del comentario de Carlos Lozano.