La lista negra de Carlos Lozano: Analizamos sus cuentas pendientes en Honduras

La audiencia no salvó a Carlos Lozano de su última nominación en ‘Supervivientes 2019’ y el presentador se ha convertido en el nuevo 'Pirata Olvidado'. Su marcha deja atrás numerosos conflictos sin resolver y una larga 'lista negra' con los nombres de sus enemigos más directos en la isla. La eterna guerra con Isabel Pantoja, su relación de amor-odio con Chelo García Cortés o su último encontronazo con Dakota son algunas de las cuentas pendientes que el presentador no ha saldado en Honduras.

Chelo García Cortés: una pelota empedernida

Por lo que se ve, a Carlos le va más el 'rock and roll' que el flamenco y prueba de ello es la interminable guerra que declaró a Isabel Pantoja . Chelo se posicionó junto a su (ex) gran amiga y, por consecuencia, en contra de Lozano. Los dos

Isabel Pantoja: una diva llena de dramatismo

Pero a diferencia que con la colaboradora de 'Sálvame', la relación entre Carlos e Isabel nunca mejoró. Los supervivientes no quisieron firmar la paz y Carlos llegó a recomendarle ir a un geriátrico y a abrir 'el cajón de m*****': “Te crees que eres la más grande y esa era Rocío Jurado”.

Además, Lozano ha demostrado que no da su brazo a torcer y eso nos hace pensar que no olvidará fácilmente los conflictos que arrastra en esta aventura. Carlos aseguró que le quedaba mucha leña por repartir en la isla y jamás reculó de su enfrentamiento con las folclóricas: “El daño ya está hecho y nunca me voy a llevar bien con ellas”.