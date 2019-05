Isabel Pantoja: "Yo no voy a abandonar hasta que no me nominen y me expulsen"

Isabel Pantoja: "Sigo con la misma ilusión, ni he querido abandonar ni quiero hacerlo"

"Llevamos dos semanas sufriendo mucho, verbalmente. Es un maltrato psicológico horrible y he venido a 'Supervivientes' para sobrevivir: para pescar, pasar frío, para no comer en tres días como llevo, pero no para aguantar un señor que diga lo que le de la gana. Que quede claro: yo no voy a abandonar hasta que no me nominen y me expulsen. Lo que no quiero es vivir con ese señor, no quiero ni respirar el mismo aire.

Llevo seis días sin mirarle a la cara porque le molesta mi acento. Eso es meterse con Andalucía. Soy gitana y no lo voy a consentir", explicaba Isabel a Carlos Sobera en directo.