Carlos Lozano y su enfado con la bolsa de aseo: “Me traje una aspirina, ¡no me ha dolido la cabeza jamás!”

"Dos neceseres me traje, alucino, ni que fuese un actor Hollywood", dice resignado el presentador. Lozano empieza abriendo una bolsa de aseo y alucina con lo que tiene dentro: "Un desodorante que allí no usaba, cosas de afeitar que allí usaba una navaja... ahora no me voy afeitar, me da igual". Poco a poco empieza a enfadarse cada vez que ve un nuevo producto en el interior: "Una aspirina para el dolor de cabeza, ¡no me ha dolido la cabeza jamás! En la isla no he estado malo nunca, comía poco y era feliz".