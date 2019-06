Exclusiva| Nos metemos dentro de la primera ducha de Carlos Lozano tras abandonar la isla

Uno de los supervivientes que más ha disfrutado la experiencia en la isla es, sin duda, Carlos Lozano. Después de que la audiencia lo expulsase en su duelo directo con Chelo, el presentador está volviendo poco a poco a la realidad, disfrutando de los pequeños placeres que te ofrece la civilización. Por eso, para que la audiencia no se pierda nada, el concursante nos ha invitado a que veamos cómo se da su primer chapuzón con jabón y, la verdad, no tiene desperdicio:

Carlos Lozano ha ido al baño, se ha desnudado y se ha metido directamente en la ducha con una sonrisa. Pese a que ahora está más por la labor de vivir en la naturaleza pero el concursante no ha podido evitar caer rendido a la gustosa sensación de sentirse limpio, sin arena ni sal de por medio. "Siento que vuelvo a la civilización, el agua en la espalda es agradable, tampoco vamos a echar ahora todo por tierra... ", declara mientras le caen las primeras gotas.

Sin embargo, el superviviente ha empezado a gozar cuando ha cogido la pastilla de jabón para limpiarse el cuerpo por primera vez desde que empezara la aventura en Honduras: "Templadita el agua no está mal, allí no podíamos hacerlo y casi siempre era agua salada porque no podíamos gastar el poquito agua que teníamos para beber para ducharnos".