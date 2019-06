Carlos Lozano recibe su maleta: “No me hace mucha ilusión, con lo que llevé a la isla tenía suficiente”

Carlos Lozano, quinto expulsado de ‘Supervivientes 2019’, se reencontraba, todavía en Honduras, con su maleta y objetos personales. “La verdad es que no se para que me traje tantas cosas. Si digo la verdad, no me hace mucha ilusión ver mi ropa porque con lo que llevé a la isla tenía suficiente”, aseguraba entre emocionado y satisfecho.