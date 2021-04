Carlos Sobera ha aprovechado el momento para dar un consejo a los espectadores. " Esto lo recomiendo en casa, cojan chocholate y churros , póngase una venda y se lo dan uno al otro, eso une mucho". "Hombre yo me acuerdo de Terelu comiendo porras en su día", ha comentado Rafa Mora mirando a Carmen Borrego.

"La de las porras y los perritos es otra, tú no sabes lo que yo me como", se ha defendido la colaboradora entre risas. "Por favor Carmen, te pido que no vayamos por estos derroteros, que tengo a mis hijas viendo el programa", ha bromado el presentador.