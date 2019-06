Colate y Fabio, contra Dakota antes de la expulsión: “Ella es la peor superviviente”

"Creo que aquí, la peor superviviente está siendo Dakota porque no está aportando absolutamente nada, sólo insulta, grita y no hace nada ", matiza Colate. Además, pese a que piensa que el peor compañero ha sido Dakota, también reconoce que " Isabel tampoco es buena, pero al menos cocina y lo hace muy bien ".

Fabio es amigo de Dakota y no quiere traicionarla aunque si tiene que ser sincero con la audiencia él piensa que ella es la peor superviviente. " Ser un supervivientes significa tratar de entender a los demás , mantener una serenidad y ser sincero con el grupo. Para mí, creo que Dakota es la que menos porque aunque como persona es muy válida, como superviviente es un poco menos".

Por último, Dakota no se ha esmerado mucho en decir unas palabras y ha dejado claro que la mejor superviviente es ella porque "me quería ir desde el segundo día y aquí estoy" y, además, deja muy claro que la peor es Mónica Hoyos "porque me cae fatal".