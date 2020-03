Exconcursantes y colaboradores de 'Supervivientes' se quedan en casa: "Estamos salvando vidas"

Exsupervivientes y colaboradores se quedan en casa

Rosa Benito (ganadora de 'SV 2011') subía a 'Instagram stories' una foto de Rocío Jurado con una de sus canciones, 'Necesito estar sola', y escribía 'Quédate en casa'. No solo eso, sino que también daba algunas sugerencias para pasar la cuarentena: "Menos mal que existe netflix, sudokus, libros, videollamadas y directos de Instagram. Yo me quedo en casa", escribía en otra publicación.

María Jesús Ruiz ('Supervivientes 2018') lanzaba un mensaje de ánimo y optimismo. "Sé que no está siendo fácil. Comienza una nueva semana de lucha y quiero enviar todo mi ánimo a los andaluces, españoles y mundo entero. Lo vamos a conseguir ", escribía en su Instagram.

Existen ángeles. Gracias a todos los profesionales, que no solo cumplen su trabajo. Salvan y arriesgan su vida por nosotros 🖤👏🏻 🇪🇸 #YoMeQuedoEnCasa #SanidadPublica pic.twitter.com/TQpBdQYmwp

Raquel Mosquera ('Supervivientes 2018') señalaba la importancia de pararnos, en este tiempo, a pensar en el tipo de vida frenética que llevamos. "Antes no teníamos tiempo para pensar, valorar más las cosas y las personas, que tenemos cerca día a día. Poner en orden, cosas que no teníamos tiempo para hacer, ordenar escribir, leer...En resumen, hoy nos damos más cuenta que nunca que realmente, lo más valioso es, la salud, la familia y tener tiempo para todas aquellas pequeñas cosas ", escribía.

Para Tamara, el sacrificio de quedarse en casa merece mucho la pena: "Es preferible tener la reunión con tus colegas dentro de un mes, que no dejar de verles de por vida. Es mejor cerrar los ojos e imaginar la playa, que no volver a pisarla en mucho tiempo por la depresión que tendrás al perder a un familiar tuyo.

A TODOS nos puede tocar, NO estamos exentos. Seamos conscientes, porque NOSOTROS ahora también ESTAMOS SALVANDO VIDAS", reflexionaba.