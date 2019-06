Dakota separada del grupo por una discusión con Colate: "Me ha empujado al lado del fuego"

"Me han agredido verbalmente y me han empujado" (Colate)

"Me han agredido verbalmente y me han empujado" (Colate)

Colate aseguraba que fue a cocinar un pescado cuando habría un empujón de Dakota , que no quería que cocinase. Poco se entendía del conflicto hasta que Fabio explicó que Colate no quería compartir la pesca , enfadando a todo el grupo y generando un clima de tensión.

"Juro que no he pegado a Colate" (Dakota, entre lágrimas)

"Juro que no he pegado a Colate" (Dakota, entre lágrimas)

"Aquí se comparte todo y han llegado y no quería compartirlo. Te lo juro que no le he pegado. Se ha tirado al suelo. Estoy mal, no le he hecho nada. Soy la primera que si le he agredido pido perdón", continuaba entre lágrimas y convencida de su versión.