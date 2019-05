Las claves por las que Dakota está siendo una de las protagonistas indiscutibles de 'Supervivientes 2019'

Salvada en su primera nominación

Y no es que lo digamos nosotros. La audiencia tuvo la oportunidad de decidir si quería seguir viéndola o no en reality y la decisión fue clara: Dakota se salvó la primera de su expulsión en ‘Tierra de Nadie’ .

Puro salseo en la isla

Mónica Hoyos fue la segunda concursante que nunca le cayó en gracia. No han convivido todavía en la misma isla, pero eso no impidió a Dakota recriminarle su actitud con el resto de compañeros: “¡Pégate una vuelta con vistas, anda, flipada!” .

Y es que la concursante nunca se calla lo que piensa. Cuando su amigo, Oto Vans, se rompió una uña y atravesó un bache emocional en ‘Supervivientes’, sus contestaciones no gustaron a Dakota y ambos terminaron enfrentándose: “Vete a tomar por el c***, así te lo digo. A mí no me vuelvas a chillar”.