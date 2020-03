'El designio de los dioses': Los concursantes de playa Desvalida nos cuentan con quién no quisieran volver a encontrarse

Los supervivientes confiesan a quién no les gustaría volver a ver

Según avanzan las semanas de reality, los concursantes cada vez tienen más conflictos entre ellos. Desde 'El designio de los dioses' hemos querido saber a que concursantes no quisieran volver a ver los desterrados en playa Desvalida.

Yiya tiene claro que no le gustaría volver a ver a Rocío Flores. "Me gustaría volver a ver a Rocío Florero, pero aquí no, fuera. Bastante duro es ya esto", ha confesado la superviviente.

"No me gustaría volver a ver a José Antonio Avilés", ha dejado claro Pavón. "Vivir con él es una pesadilla

"Ahora mismo veo un grupito que nos e van a nominar, Avilés, Fani y Rocío. Es posible que entre ellos esté el ganador de Supervivientes aunque al final quien decide es la adudiencia", ha aclarado Nyno Vargas.

Ivana: "No me gustaría volver encontrarme con Jose Antonio Avilés porque te quita la energía, siempre quiere ser el centro de atención, tener el protagonismo y no hace nada en cuanto a la convivencia"

"Le quiero mucho pero me taladra mucho la cabeza, aquí no me gustaría volver a ver a José Antonio Avilés", ha confesado Ana María Aldón.