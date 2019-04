Los concursantes de 'Supervivientes' 2019 se despiden antes de llegar a la isla

El mensaje de despedida de Dakota: "Me voy a supervivientes y quiero que me sigáis en la página oficial de supervivientes porque van a estar ahí todos mis momentos, que van a ser los mejores. Corazones, os como la cara. Muchas gracias por todo vuestro apoyo".

El mensaje de despedida de Chelo García Cortés: "Estoy a punto de una aventura que todos los que me seguís sabéis que tenía muchas ganas de ir".

El mensaje de Violeta: "Me voy ya a Honduras. Estoy muy nerviosa, pero espero que nos veamos en tres meses".

El mensaje de Albert: "Llega el momento de despedirme de todos, pero antes quiero agradeceros el apoyo que he recibido".

El mensaje de Aneth: "Quiero pedirle a toda la gente que me sigue que me acompañen en esta aventura y me apoyen".