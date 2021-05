Carlos Alba ha pescado un pequeño pulpo

Melyssa se lo ha colocado en la mano y le ha parecido sentir un pinchazo

Olga Moreno ha estallado en carcajadas

La pesca es una de las actividades más importantes en 'Supervivientes'. Los concursantes reciben muy poco alimento por lo que tienen que sumergirse en las paradisíacas aguas de honduras para buscar peces, crustáceos y todo tipo de animales marinos.

Uno de los más afortunados ha sido Carlos Alba, quien ha encontrado un pequeño pulpo. "Un premio, me he llevado una alegría muy grande. He pescado un pulpo pequeñito. Se me da bien pescar pulpos. Ahora estoy al acecho de que llegue uno grande y nos demos un banquete", decía muy orgulloso el chef. A Melyssa le ha producido mucha curiosidad el animal y se lo ha colocado encima de la mano.

Pocos segundos después, la extronista ha emitido un aterrador alarido. "Me está haciendo daño, me ha picado!", se ha quejado ante al asombro de sus compañeros. "No nos ha picado a nadie y te va a picar a ti", se ha reído Olga Moreno. "Eres más lacia Mely, eres muy lacia".

Melyssa, aterrorizada tras encontrarse una serpiente