El primer duelo ha sido el de Sylvia Pantoja y el de Lara Sajen. La prima de la tonadillera y su archienemiga han comenzado la prueba con muchas ganas de vencer, sin embargo, la cantante ha terminado cayendo al agua. "Me he lastimado, quiero parar", ha asegurado visiblemente dolorida. Sylvia no ha tardado en reincorporarse al juego, pero no ha podido arrebatarle la victoria a Lara.