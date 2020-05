Fuerte enfrentamiento entre Hugo y Elena tras romper su tregua en las nominaciones: "Eres una traidora"

La mecha de Hugo y Elena es muy corta y las últimas nominaciones han hecho que vuelvan a estallar en una fuerte discusión . Todo comenzó cuando Hugo le pidió explicaciones a Elena porque le había nominado, y comentó que la alianza que tenían era barata. El enfrentamiento no tardó en aparecer.

Hugo llamó mentirosa a Elena y ella explotó, protagonizando una fuerte discusión en la isla, una de las más fuertes entre los que fueran suegra y yerno. Elena le echa en cara que haga cuentas de quien le ha nominado y quien no y Hugo la tacha de falsa por haber roto una alianza.

Elena: “No me sale tener una alianza con Hugo”

Para intentar zanjar este tema, Jordi González charla con ellos en directo y Elena admite que este conflicto le supera y que prefiere mantenerlo al margen: “Tengo un defecto, muchas de las cosas que dice me las llevo a otro lugar, pero mejor es dejar las cosas como están. No me sale ver algo bueno, seguramente el problema sea mío”, admite.