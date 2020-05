Ivana se sincera sobre la reconciliación con su padre y con Hugo pero su madre le advierte: "No se dice 'te amo' a cualquier persona"

¡Ivana se enfrenta al espejo y descubre que ha perdido casi 14 kilos!

Ivana se ha confesado con Jordi González tras ser expulsada en la gala del jueves. Ella reconocía que su situación era complicada y se esperaba salir del reality al estar competiendo con dos participantes a los que considera fuertes. Haciendo balance de su relación con Hugo, admitía que le puede más la decepción que el amor.

"Estoy muy decepcionada. A día de hoy han pasado días y semanas y aún no lo entiendo. Sigo en bucle. Todo el mundo tiene derecho a enamorarse y desenamorarse pero los motivos no los entiendo. No son sólidos. Para mí amar es otra cosa", explicaba.

La expulsada reconoce que aún no entiende cómo han llegado ella y Hugo a esa situación y piensa que todo haya sido una estrategia por parte de él: "He tejido muchas teorías. Me han dicho lo de la estrategia, me han dicho que no me amaba... Yo no lo entiendo".

A pesar de todo, Ivana no quiere dar una veredicto porque quiere hablar con él cuando acaba el reality y lograr entender, de una vez por todas, lo que ha pasado entre ellos. "Todavía lo amo y siento mucho respeto por él a pesar de todo lo que ha pasado. Me ha dicho cosas muy feas y no entiendo la forma que me ha tratado, como si no hubiéramos estado juntos", aseguraba.

Ivana habla sobre la reconciliación con su padre y su hermano

Lo que rompe todavía aún más a Ivana más allá de su ruptura con Hugo es hablar de la relación con su padre y su hermano.

Su paso por la isla ha hecho que Ivana quiera entablar una conversación con su padre con el fin de hacer las paces. Al igual que con su hermano, el futbolista Mauro Icardi, alguien ha quien ha pensado mucho: "Me cuesta mucho hablar de este tema porque me duele tanto... Cuando he ganado pruebas he pensado en si me estaba viendo y en que al menos estuviese sonriendo pensando que era su hermana", decía entre lágrimas.

Tras estas palabras, Ivana pudo hablar con su madre y con su padrastro. Su madre quiso mostrarle públicamente su apoyo ante la posible reconciliación familiar. "Creo que si has perdonado a Hugo después de cómo se ha comportado contigo, creo que es lo mejor que puedes hacer", le decía.

