Elena reacciona a la confesión de su hijo Aitor sobre su adicción: "Tuve que tomar una decisión que me salió bien pero podría haber salido mal"

Elena escucha en directo y por primera vez la entrevista de Adara y Aitor

"Me ha sorprendido sobretodo por mi hijo. Es su vida y tienen el derecho de contarlo. Son muy valientes", reaccionaba en primer lugar Elena. También entornaba el 'mea culpa' por lo que vivieron Adara y Aitor con su expareja: "Su madre sí es la culpable de muchas cosas. No voy a regocijarme ahí pero con el tiempo me he ido dando cuenta de muchas cosas".