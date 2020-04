Lara Álvarez entra en directo bailando y defendiendo el reggaetón: "Yo 'perreo' sola"

En el plató, Antonio David, el padre de Rocío, aseguraba que en su casa la superviviente no hace ese baile porque está "prohibido": "El reggaetón y el twerking han hecho mucho daño a la música", defendía.

Los presentadores, además, compartían confidencias. "He visto un meme que decía que no era que no lo hiciésemos, sino lo que todavía nos queda", le comentaba Jorge. Por su parte, Lara se reía y se hacía cómplice del presentador: "Imagínate aquí cómo está el percal... tampoco está muy favorable para nosotros y para los concursantes", decía con gracia.