Vuelve a estallar la guerra entre Hugo y Elena: "Eres una falsa, me das una de cal y otra de arena"

Al saber que Elena tendrá que ponerse a las órdenes del que fuera pareja de su hija no ha podido evitar lanzar un comentario que no ha sentado nada bien al ganador de 'GH Revolution': "Le encanta mandar. No sé que le pasa, está enfadadísimo. No quiere hacer nada, solo tomar el sol". "Eres muy falsa tía, me das una de cal y otra de arena. Tú tampoco hacías nada antes de tener las gafas", ha estallado él.