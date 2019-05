La ex de Fabio se pronuncia sobre su romance con Violeta y su concurso en 'Supervivientes'

Parecía que Violeta solo tenía que dejar su relación con Julen para poder estar con Fabio. En parte ha sido así, pero lo cierto es que el romance no termina de prosperar. Fabio y Violeta se han dado muchos cariñitos y mimos a pesar de esa tensión sexual no resuelta que tienen desde el principio del concurso. Él asegura que es porque quiere ir poco a poco debido a la última relación que tuvo.

A todo esto, se suma que. Fabio le quitó hierro al asunto diciendo que ella le parece "mucho más linda", pero ella no puso cara de quedarse tranquila. ¡Y eso que aún no es consciente del todo del gran parecido físico que guarda con la italiana! Gracias a 'Mujeres y Hombres' poníamos cara a Nicole Mazzocato , una impresionante influencer que aún no ha borrado sus fotos en las redes sociales con Fabio.

Nicole se pronuncia sobre el concurso de Fabio y su romance con Violeta

Nicole está al corriente de que Fabio está concursando en 'Supervivientes' y le desea lo mejor. "Terminamos en muy buenos términos. Sé que está en el 'Supervivientes' español y le deseo lo mejor, espero que pueda ganar. No lo estoy siguiendo mucho pero a veces me escriben y me preguntan qué pienso. Me han dicho que hay un flirteo", decía la influencer al medio italiano 'Gossip'.