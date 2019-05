Violeta y Julen rompen en directo en un brutal enfrentamiento lleno de reproches y lágrimas

En plató, escuchaba su - hasta entonces - novio, Julen y la tensión estallaba en directo. Violeta pedía hablar con él y ambos protagonizaban un duro encontronazo lleno de acusaciones y reproches. "Yo he estado bastante mal porque me he dejado la cara por nuestra relación. He estado preocupado por ti y por tu familia. He llorado todos los días", le decía Julen a Violeta, que en seguida respondía con su garra y fuerza tan característica: "Yo no he matado a nadie, que me apedreen si quieren pero no mando en mis sentimientos", se justificaba Violeta.