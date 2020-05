Fani y Vicky protagonizan un tenso enfrentamiento en plató: "Eres una manipuladora, una falsa y una mentirosa"

Durante la gala 12 de 'Supervivientes' Jorge Javier Vázquez ha querido saber que le pasaba a Vicky Larraz con Fani. La cantante no ha tenido pelos en la lengua y ha asegurado que "se la tiene guardada desde la primera gala". "Cuando volví a España me enteré que les dijiste a Alejandro, Christian y los demás que estaban ahí que me nominaran", ha explicado.

Fani se ha quedado extrañada al escuchar la acusación de su compañera pero no la ha negado. "No me acuerdo pero puede ser que lo dijese, lo habré dicho porque no me caes bien", se ha sincerado la novia de Christofer. "Ni tú a mí, pero no se puede influenciar a los compañeros para que nominen, lo pone por contrato y por escrito. Va en contra del reglamento. ¿Te lo pasas por el forro?".