Fani recuerda su infidelidad a Christofer: "Me arrepentiré toda la vida"

Todo comenzó cuando José Antonio Avilés le decía que nunca entendió por qué lo había hecho. Para Fani, Rubén tiene gran parte de la culpa: "Estaba veinticuatro horas diciéndome cosas que no eran. Me dejé llevar", relataba.

Pero Fani tiene algo claro. No imagina su vida sin Christofer: "Ahora estoy viviendo una segunda oportunidad pero es como el principio de una relación. Con todo lo que ha pasado, que me pida matrimonio y me regale un anillaco... buf. Yo no voy a volver a perder a mi familia", sentenciaba.