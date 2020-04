Ferre no puede contenerse al escuchar lo que sus compañeros han dicho de él: "No era mi momento"

En 'Supervivientes: Conexión Honduras', Jordi González conectaba con el exsuperviviente y hacía balance del concurso con él. Para Ferre, su momento para irse aún no había llegado y reconocía que se había visto en la final . Ahora que ya no concursa, defendía que sus finalistas son Elena y Jorge .

"No entiendo qué le pasa a la gente en su casa, qué le gusta a la gente. Cuando veo una injusticia no me gusta, me jode y me duele", sentenciaba. Por su parte, Avilés se tomaba a mal sus palabras porque consideraba que todo el discurso era una pulla hacia él.