Los finalistas repasan sus logros y arrepentimientos en ‘Supervivientes 2020’: “He conseguido superarme a mí misma”

¿Cambiarían algo de su concurso los finalistas de ‘SV 2020’?

Los flamantes finalistas de ‘Supervivientes 2020’, antes de abandonar definitivamente Honduras, repasaron sus mayores logros durante el concurso. Hugo, Ana María Aldón, Rocio Flores y Jorge han analizado todos lo que han conseguido superar en la isla y también han respondido si cambiarían algo de su paso por ‘SV’.

Ana María Aldón, y su relación con el agua

"Mi mayor logro, sin duda, ha sido afrontar la fobia que tenía al agua, al mar, pescar... eso ha cambiado mi vida", aseguraba tajante y sin dudarlo Ana María Aldón.

“De mi concurso no cambiaría nada, absolutamente nada”, decía también muy segura la mujer de Ortega Cano.

Hugo, mejorando cada día como superviviente

"Mi mayor logro en SV ha sido llegar virgen, no había hecho ningún curso de nada, no sabía mucho de superviviencia y creo que me manejé bastante bien en todo los aspectos y mejorando cada día en las cosas", comentaba Hugo.

“No cambiaría nada porque todo lo hice de corazón y di siempre el 100%. En los momentos de bajón, si se me vio muy apático era como me sentía en ese momento. He vivido la experiencia a muerte y me lo llevo en mi recuerdo y en mi memoria”, aseguraba el superviviente.

Rocío Flores, superándose a sí misma

"Mi mayor logro en la vida ha sido superarme a mí misma, dejarme la piel en cada cosa que he hecho y descubrir a una Rocío que hace tiempo que no conocía", contaba Rocío Flores ante la cámara antes de abandonar Honduras.

"Cambiaría las veces que he querido tirar la toalla y me he quejado de, por ejemplo, estar sin comer o querer abandonar la aventura", reflexionaba Rocío.

Jorge, con sus valores y principios

“Mi mayor logro en la isla ha sido el ser yo, creo que he salido siendo yo. Es una satisfacción poder haber mantenido mis valores y mis principios", decía pensativo Jorge.