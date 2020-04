Gianmarco reacciona a la bomba de Hugo sobre Adara y lanza una indirecta al aire: "Cuando el protagonista es la persona que está ausente, quien habla no vale nada"

Las palabras de Hugo

El superviviente escuchó en ‘La Palapa’ cómo Elena habla de su ruptura con Adara explicando que ambos eran muy diferentes y afirmando que Hugo es una persona muy monótona: “Él es sota, caballo y rey”. Sierra no ha entró en polémicas con su exsuegra pero sí quiso dejar claro que la historia no es como se cuenta: “Creo que no fui tan malo porque hasta el momento que yo me vine para aquí, la verdad es que ella siempre quiso una reconciliación conmigo y yo fui el que no quise. Pueden decir misa pero hasta que yo vine aquí, Adara siempre quería volver conmigo. Lo juro por mi hijo”.