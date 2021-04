Los supervivientes se han enzarzado en una fuerte discusión

Ambos se han reprochado haber estado con mujeres famosas para ganar fama

"Tú no vas de corazón", le ha asegurado Gianmarco a Alejandro Albalá

La falta de alimento, las altas temperaturas y el cansancio acumulado, hacen que los nervios de los supervivientes estén a flor de piel. Gianmarco y Alejandro Albalá han protagonizado un tenso enfrentamiento en el que no han faltado los reproches y los gritos.

"Yo nunca he hecho 'Supervivientes', tú sí has venido aquí, por lo tanto...", comenzaba diciéndole el italiano al ex de Isa Pantoja. "Pero has hecho otros realities, es tu vida, te cambia la cara cuando estás nominado", le ha asegurado él. "Tú estás muy amargado", ha sentenciado Onestini. "Lo pareces".

"Que quisieras competir contra dos chicas me parece muy feo y muy cobarde", le ha reprochado Gianmarco. "Estás dando un argumento que no es valido, si yo no quiero ayer no me cambio", ha respondido él. "Tú querías ganar para comer, te enfadaste", ha sentenciado el de Bolonia. "Me enfadé conmigo mismo porque soy un tío competitivo", ha aclarado Albalá.

"Le habéis dicho a Olga de no comer. Tú quieres ser el hombre del gallinero", ha vuelto a replicar Gianmarco. "Esto es de locos, no dije nada de eso. Yo no vengo a ser el hombre del gallinero, vengo a hacer mi concurso tan tranquilo", se ha defendido el cántabro.